Кокорин оценил свои шансы на возвращение в сборную

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин в эфире телеканала «Матч премьер» оценил возможность своего возвращения в сборную России.

«Если я буду в оптимальной форме и забивать голы, а тренерский штаб сборной будет видеть, что я могу им помочь, думаю, что никаких проблем с этим (возвращением в национальную команду – прим. ВЗГЛЯД) не будет. Общения с [главным тренером сборной Станиславом] Черчесовым не было, думаю, что мне нужно было отойти от внимания журналистов и заниматься футболом, что я и сделал», – приводит его слова ТАСС.

В воскресенье «Сочи» в домашнем матче 20-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Для Кокорина этот матч стал дебютным в составе «Сочи», он отметился голом и был признан лучшим игроком матча.

Сам Кокорин считает свое возвращение «смазанным». «Гол забил, эмоции переполняли, но считаю, что мы проиграли не по игре, не реализовали свои моменты и пропустили обидный мяч в конце из-за ошибки», – отметил он, добавив, что, тем не менее, «не так все плохо».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, признанные виновными в побоях и хулиганстве, 17 сентября вышли из колонии по УДО.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.

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