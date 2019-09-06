Главные выводы из истории Кокорина и Мамаева

Длительный криминальный эпизод жизни знаменитых футболистов Кокорина и Мамаева, похоже, заканчивается – спортсмены в ближайшее время должны выйти на свободу. Соответствующее решение принято судом. Однако история футболистов ставит перед обществом гораздо более серьезный вопрос, который не касается личной судьбы этих конкретных знаменитостей.

Районный Алексеевский суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении скандально известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Не обошлось без интриги – адвокаты сообщили об УДО своих подзащитных чуть раньше, чем суд огласил официальное решение.

Однако теперь никаких сомнений нет – прокуратура протестовать не стала, потерпевшие также не стали мешать досрочному освобождению обидчиков, а ФСИН, наоборот, поддержал ходатайство осужденных. Через 10 дней Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев выйдут за ворота исправительной колонии № 4, расположенной возле города Алексеевка. Можно уже начинать предполагать, будет ли их освобождение скромным – матери, жены, другие родственники, объятья, слезы, или друзья-товарищи устроят им что-то грандиозное вроде встречи Лапши из тюрьмы в фильме «Однажды в Америке».

Общественность, которая год назад требовала максимально строгого наказания для футболистов, теперь настроена благодушно.

«У Мамаева и Кокорина появился второй шанс. Если заиграют, вернутся в основной состав своих клубов, отберутся в сборную – тогда станут народными любимчиками. И несмотря на несопоставимость тюремных сроков, еще и будут с историей (советского футболиста Эдуарда) Стрельцова сравнивать», – написал журналист Владимир Соловьев. Легендарный игрок «Торпедо» Стрельцов, напомним, был приговорен к 12 годам за изнасилование, но освобожден по УДО через пять лет и продолжил карьеру, пусть и без прежнего успеха.

Тина Канделаки отметила, что «если серьезно, я не думаю, что найдется человек, который скажет, что друзья, так лихо отметившие юбилей своей дружбы, понесли недостаточное наказание».

Оптимистично настроены и депутаты Госдумы. Замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев заявил: «Я абсолютно уверен, что они вернутся в большой футбол, тем более у них сейчас двойные мотивация и стимул, чтобы доказать и показать свою профессиональную пригодность».

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, в свою очередь, сказал: «Фигуранты понесли заслуженное наказание, а другие футболисты и просто публичные персоны получили хороший урок, сделали определенные выводы. Думаю, ребятам предстоит вернуть себе форму, выйти на прежний спортивный уровень, продолжить свои карьеры. Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков».

Приветствуют освобождение коллег футболисты. Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказал надежду, что Кокорин и Мамаев даже смогут вернуться в сборную. «Шансы вернуться в сборную? Есть шанс вернуться куда угодно, все зависит от них», – полагает спортсмен.

С ним отчасти согласен министр спорта Павел Колобков. Отметив, что говорить о скором вызове в сборную пока рано, он добавил, что «с точки зрения сборной команды, я надеюсь, что они смогут вернуться, действительно осознают все те поступки, которые были совершены, и сделают определенные выводы».

Словом, абсолютный хэппи-энд: зло наказано, но без зверств, хулиганы понесли ответственность, а хорошие ребята-спортсмены скоро смогут приступить к тренировкам.

Между тем уверенность подавляющего большинства комментаторов в том, что Кокорин и Мамаев исправились после проведенных в заключении приблизительно 11 месяцев, зиждется исключительно на добродушии, оптимизме и уверенности «уж мне бы этого точно хватило бы, чтобы раскаяться и осознать». Хватило ли этого наказания друзьям-футболистам, неизвестно. И поняли ли они, что так себя вести нельзя, или в следующий раз просто будут более осмотрительно выбирать жертв для мордобоя? И даже если конкретные Кокорин и Мамаев будут после освобождения вести себя прилично, перестанут ли другие спортсмены злоупотреблять своей физической силой?

На ваш взгляд Как вы относитель к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО? Одобряю

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Мне безразлично



Этот вопрос представляется куда более важным, чем дальнейшая спортивная и человеческая судьба футболистов.

Ведь их судьба совершенно не помешала игроку «Спартака» Аязу Гулиеву избить гражданина США после дорожного конфликта в апреле этого года.

В Краснодарском крае в конце августа спортсмен-пауэрлифтер избил следователя так, что сотрудник СК оказался в реанимации.

В Петрозаводске мастер спорта по самбо и карате Джахангир Кадашев сперва избил человека, сделавшего его шумной компании замечание, а потом уже в суде ударил по лицу журналистку.

Поэтому говорить о том, что в деле о «мамаевом кокорище» (то есть о том, как известные и физически развитые спортсмены ввязываются в драки со случайными прохожими) поставлена окончательная точка, пока рано.

Нужна кропотливая и серьезная работа тренеров и психологов спортивных клубов, чтобы футболисты, борцы и другие спортсмены понимали свою ответственность перед обществом. И необходимость, как бы это банально и пафосно не звучало, быть примером для молодежи, а не персонажами скандальной и уж тем более криминальной хроники.