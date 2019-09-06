Руководство «Зенита» заявило о желании встретиться с Кокориным

Гендиректор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал освобождение Александра Кокорина по УДО хорошей новостью для клуба и пообещал встретиться с футболистом в ближайшее время.

«Освобождение Кокорина – это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», – передает РИА «Новости» слова Медведева.

Тем временем замглавы комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, эус-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев заявил, что Кокорин и Мамаев вернутся в большой футбол.

«Я абсолютно уверен, что они вернутся в большой футбол, тем более у них сейчас двойные мотивация и стимул, чтобы доказать и показать свою профессиональную пригодность», – сказал Газзаев.

Он также выразил уверенность в том, что случившееся с футболистами будет для них уроком на всю жизнь.

«Они полностью ощутили на себе систему уголовного наказания. Я думаю, что у них сегодня будет огромное стремление вернуться в большой спорт, чтобы показать свое мастерство», – заявил Газзаев.

Депутат также поздравил Кокорина и Мамаева с освобождением и выразил надежду на то, что они еще принесут пользу футболу. Газзаев отметил, что если бы сегодня был действующим тренером, он бы взял Кокорина и Мамаева в свою футбольную команду.

Напомним, ранее в пятницу адвокат Татьяна Стукалова рассказала, что Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, осужденных за драки в Москве.

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