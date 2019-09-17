Кокорин и Мамаев вышли из колонии

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат форварда Кирилл покинули исправительную колонию общего режима №4 города Алексеевки Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Мамаева и Кокориных встречали многочисленные журналисты. Также приехали мать братьев Светлана Кокорина, отчим и агент футболиста Кирилл Логинов, передает ТАСС.

По словам адвоката осужденных Юрия Падалко, футболисты «должны будут зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, за ними будет осуществлен контроль до ноября – декабря».

Первыми из ворот исправительной колонии №4 вышли братья Кокорины, потом Мамаев. Они молча сели во внедорожник, на котором приехал встречать их отчим Кокорина, передает РИА «Новости».

Ранее футболисты дали первое интервью после освобождения по УДО.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении и подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

В мае суд признал Мамаева, Кокорина, а также его брата Кирилла Кокорина и их знакомого Александра Протасовицкого виновными в побоях и хулиганстве. В начале июня они были этапированы в исправительную колонию№4 в Белгородской области.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.

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