Кокорин и Мамаев рассказали о заключении

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, ранее осужденные за драки в Москве, дали первое интервью после освобождения по УДО.

«Психологически, да, было тяжело. Сегодня уже в любом случае более облегчение такое наступило, что уже положительное решение в нашу сторону», – сказал Мамаев радиостанции «Говорит Москва».

Футболисты рассказали, что рассчитывали на условно-досрочное освобождение, так как «самое важное – это вернуться к семьям и в профессиональный футбол».

«Огромное спасибо. Это нас закалило очень сильно. Мы, можно так сказать, научились преодолевать новые эмоциональные моменты», – отметил Мамаев.

Кроме того, Кокорин поблагодарил сотрудников за то, что «действительно позволили заниматься».

«Всем на централе ребятам, с кем мы там в камерах сидели. Я думаю, все все знают в огромной «Бутырке». Всем привет большой и тоже слова благодарности за поддержку. Тоже скорейшего освобождения всем и идти в первую очередь правильным путем, к семьям, домой. Потому что у всех есть жены, дети и мамы», – заключил Мамаев.

Напомним, суд удовлетворил ходатайство футболиста Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении и подтвердил условно-досрочное освобождение осужденных за драки в центре Москвы футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла.

Позже руководство «Зенита» заявило о желании встретиться с Кокориным.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.

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