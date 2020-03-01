Британия собралась выйти из Европейской конвенции по правам человека

Лондон намерен отказаться от соблюдения европейских законов о защите прав человека начиная с 2021 года, когда завершится переходный период Brexit, пишет The Sunday Telegraph.

По информации издания, британская сторона на стартующих 2 марта в Брюсселе переговорах откажется принимать те положения будущего торгового соглашения, которые требуют от Соединенного Королевства соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), вступившей в силу в 1953 году, передает ТАСС.

Главы МИД и МВД Британии Доминик Рааб и Прити Пател ранее критиковали конвенцию, указывая, что европейские судьи используют ее в своих интересах. Главный советник британского премьера Доминик Каммингс также выступает за отказ Лондона от обязательств по ЕКПЧ. Он критиковал такие положения документа, как необходимость предоставлять право голоса заключенным или запрет на экстрадицию некоторых иностранных преступников.

«Мы будем соблюдать права человека своим способом», – заявил изданию источник в правящей Консервативной партии.

Европейская конвенция по правам человека была разработана в 1950 году и вступила в силу 3 сентября 1953 года. В рамках конвенции существует действует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В России Конвенция и протоколы к ней ратифицированы и действуют с марта 1998 года.

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