В Таиланде первый человек умер от коронавируса

Власти Таиланда подтвердили первую зарегистрированную смерть от коронавируса COVID-19, об этом сообщили представители министерства здравоохранения королевства.

Умершим оказался 35-летний гражданин Таиланда, у которого в конце янвваря обнаружили лихорадку денге, а в начале февраля – еще и коронавирус нового типа, передает РИА «Новости».

Между тем, в Японии число заразившихся новым типом коронавируса достигло 947, умерли 12 человек, передает РИА «Новости».

Большинство заразившихся – 705 человек – являются пассажирами и членами экипажа круизного судна Diamond Princеss, еще 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая, и 228 человек – люди, заразившиеся внутри Японии, или туристы, которые вернулись из КНР.

Напомним, по последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 870 человек, инфицировано свыше 79,8 тыс. человек. ВОЗ предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса, повысив оценку риска коронавируса до «очень высокого».

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