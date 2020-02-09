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9 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 23:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Способное достроить «Северный поток–2» судно вышло из Находки в Сингапур
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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки
Норвегия применила против России наглую тактику
Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику
Позорные ошибки Запада научились замалчивать
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
И эти люди будут учить нас демократии?
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и «лево-зеленых». Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
Опомнитесь, русофобы!
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
Обсуждение: 96 комментариев
Шойгу наградил последнего маршала СССР
Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежиПодробности...
Обсуждение: 4 комментария
Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам
При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетахПодробности...
НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма
НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и МарсПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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