Названы три способа для Лукашенко отыграться в нефтяном споре с Россией

«По сути Минск, используя красивую риторику о «мировых ценах», отказался от претензий на дополнительную скидку со стороны России. А сама торговля нефтью будет идти в прежнем режиме», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя решение белорусского руководства покупать нефть у России по «мировым ценам». При этом, по словам, эксперта, Лукашенко может сократить закупку российского газа.

«В будущем торговля будет идти со скидкой 10-12 долларов от общемировой цены. В прошлом году скидка составляла примерно 15 долларов за баррель. Но в 2020 году произойдет новый шаг налогового маневра. Соответственно, экспортная пошлина уменьшается на 5%, но повышается налог на добычу полезных ископаемых. То есть, стоимость нефти для Минска повысится лишь на 5%», – пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Таким образом, вся эта канитель была ради скидки в 2-3 доллара за баррель. Но для Минска проблема заключается в том, что с каждым годом скидка будет уменьшаться из-за снижения экспортной пошлины, которая обнулится в 2024 году. Вот в чем заключается смысл красивой риторики Белоруссии о «мировых ценах», – добавил эксперт.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко, «желая сохранить лицо, может предпринять попытку отыграться в нефтяном споре с Россией», считает Юшков.

«Во-первых, он может попытаться разыграть карту с альтернативными поставками нефти. Но на Россию, как мы видим из практики, это не действует. Если Лукашенко хочет покупать нефть на 10-15 долларов дороже, да еще и за доставку доплачивать по 5 долларов за баррель – пускай, но это дорогое удовольствие для Белоруссии», – пояснил эксперт.

Юшков напомнил, что отказ Минска от российской нефти был бы выгоден для России, так как «мы могли бы продать эти объемы нефти на внешних рынках подороже».

«Во-вторых, Лукашенко может сократить закупку российского газа. Но тогда Газпрому придется сократить добычу, потому что 20 млрд кубов газа проблематично куда-то пристроить. Вот это действительно болезненный для России вопрос», – продолжил собеседник.

«И есть еще апокалиптический сценарий, при котором Лукашенко отказывается от закупок российской нефти – это минус 18 млн тонн, и перекрывает нефтепровод «Дружба» – это минус 45-48 млн тонн транзита. В сумме эти объемы перекинуть на другие направления затруднительно. Но и в таком случае мы найдем выход и, возможно, увеличим переработку нефти внутри страны», – резюмировал Юшков.

Ранее первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что компании страны будут покупать нефть у России по мировым ценам.

По его словам, Москва «согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке». Он также добавил, что Минску «не нужно никаких специальных эксклюзивных условий».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

Минск собирался налаживать беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Также США заявляли о готовности обеспечить Белоруссию нефтью.

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак сообщал в пятницу, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.

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