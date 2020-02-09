Белоруссия решила покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что компании страны будут покупать нефть у России по мировым ценам.

Крутой заявил: Москва «согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», передает агентство БелТА.

Он добавил, что Минску «не нужно никаких специальных эксклюзивных условий».

«Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», – подчеркнул белорусский премьер.

По его словам, президент России Владимир Путин согласился с этим подходом и «пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями».

«Уже в ближайшие дни министр энергетики России пообещал с ними всеми встретиться, обозначить новые условия работы на белорусском рынке (...) И концерн «Белнефтехим», и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем», – добавил Крутой.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

Минск собирался налаживать беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Также США заявляли о готовности обеспечить Белоруссию нефтью.

Замглавы администрации президента Дмитрий Козак сообщал в пятницу, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.

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