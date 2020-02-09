Белоруссия решила покупать нефть у России по мировым ценам

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От санкций США «Роснефть» спасет народ Америки

Что останавливает США от введения санкций против Роснефти Фото: РИА Новости
Вашингтон пригрозил болезненными санкциями против крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть». США лицемерно запрещают России работать в Венесуэле, тогда как собственным компаниям дают зеленый свет. Америка легко могла бы запретить покупку российской нефти по иранскому сценарию. Но есть ряд обстоятельств, из-за которых Вашингтон не решается на такой жесткий шаг.  Подробности...
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Норвегия применила против России наглую тактику

Сегодня Шпицберген зарабатывает больше всего как туристический аттракционФото: Лев Федосеев/ТАСС
В воскресенье, 9 февраля, отмечается 100-летие Парижского договора, определившего статус Шпицбергена. Как получилось, что эта территория управлялась почти на равных Норвегией и Россией, почему Норвегия противодействует российскому присутствию на архипелаге – и чем важен он для нашей страны?  Подробности...
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Миллиардные хищения привели к генерал-полковнику

Генерал Арсланов, похоже, достиг пика военной карьерыФото: Владимир Гердо/ТАСС
Задержание военачальника столь высокого ранга, как замначальника Генштаба, и проводилось на соответствующем уровне. Халила Арсланова «брали» сотрудники военной контрразведки ФСБ. Генералу инкриминируется мошенничество на сумму в 6,7 миллиарда рублей. Один ли он был в этой криминальной схеме? Или это лишь верхушка «военной мафии», которая так же непобедима, как и вся российская армия? Подробности...
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Мужчины Запада нашли ответ на женское издевательство

Джонни Депп оказался жертвой своей собственной женыФото: Joel Ryan/AP/ТАСС
После массовой истерии из-за харассмента сильный пол на Западе располовинило. Часть мужчин начала искать в себе внутреннюю женщину, платить и каяться. Другая – принялась усердно бороться за права мужчин, обвиняя женщин в харассменте и домашнем насилии. Первой ласточкой новой тенденции стал Джонни Депп.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зачем русские постоянно «оккупируют» Норвегию

Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо сохранять спокойствие и кушать борщ. То есть опираться на фундаментальную науку, а не на сенсации в стиле национально-ориентированной истории, новой хронологии или ДНК-генеалогии всяких шарлатанов. Подробности...
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И эти люди будут учить нас демократии?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Не пробыв и 24 часов премьер-министром Тюрингии, Томас Кеммерих подал в отставку под невыносимым давлением Берлина, газет и «лево-зеленых». Потому что демократия – это власть демократов. А вы что думали? Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Опомнитесь, русофобы!

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Руководство этих стран предает не только свое прошлое – оно, по сути, обманывает и предает собственные народы. Более того, оно стравливает их с народом и государством, благодаря которому эти люди и страны вновь появились на свет. Подробности...
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      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
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      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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              Белоруссия решила покупать нефть у России по мировым ценам

                 9 февраля 2020, 15:12
              Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что компании страны будут покупать нефть у России по мировым ценам.

              Крутой заявил: Москва «согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», передает агентство БелТА.

              Он добавил, что Минску «не нужно никаких специальных эксклюзивных условий».

              «Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам, и не хуже», – подчеркнул белорусский премьер.

              По его словам, президент России Владимир Путин согласился с этим подходом и «пообещал, что российское правительство окажет всяческое содействие в нашей работе с российскими добывающими компаниями».

              «Уже в ближайшие дни министр энергетики России пообещал с ними всеми встретиться, обозначить новые условия работы на белорусском рынке (...) И концерн «Белнефтехим», и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем», – добавил Крутой.

              Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика готова покупать российскую нефть по мировым ценам, однако Москва якобы настаивает на существенной премии компаниям сверх того.

              Минск собирался налаживать беспошлинные поставки нефти из Казахстана. Также США заявляли о готовности обеспечить Белоруссию нефтью.

              Замглавы администрации президента Дмитрий Козак сообщал в пятницу, что Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.

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