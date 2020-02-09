Распутина назвала дочь Успенской «немножко невменяемой»

Певица Маша Распутина высказалась о конфликте между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной, дочерью Успенской.

Распутина назвала Плаксину «немножко невменяемой».

«Как можно осуждать свою мать, которая для тебя дала все?» – приводит слова Распутиной РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Распутина полагает, что у Плаксиной «либо мозги сошли с рельс, либо ее кто-то настроил так, естественно, под определенными препаратами».

Напомним, в эфире НТВ Плаксина заявила о страхе из-за отношения матери. Она утверждает, что Успенская нападала на нее. Успенская сообщила, что Плаксина уехала из России.

В декабре Плаксина, которая ранее перенесла несколько операций после падения с велосипеда, рассказала, что поранилась, когда «открывала краски ножом». Подписчики отметили, что с девушкой нередко происходят какие-то происшествия.