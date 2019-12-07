Дочь Успенской рассказала о ножевом ранении

Дочь известной певицы Любови Успенской – художница Татьяна Плаксина, которая ранее перенесла несколько операций после падения с велосипеда, опубликовала фото с забинтованной рукой.

«Открывала краски ножом, нож скользнул» – ответила Плаксина на вопрос о травме от одной из подписчиц, передает «Московский комсомолец».

Позже она удалила фото.

Подписчики отметили, что с девушкой нередко происходят какие-то происшествия и пожелали ей скорейшего выздоровления, а впредь быть осторожной.

В 2018 году Плаксина во время путешествия по Коста-Рике упала с велосипеда. Тогда она серьезно повредила челюсть, из-за чего перенесла несколько операций.

Ранее Любовь Успенская рассказала о потере веса из-за сильного стресса.