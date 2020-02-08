Сатановский представил сценарий превращения украинской лжи в правду

Российский ученый-востоковед, экономист Евгений Сатановский описал сценарий того, что было бы, стань ложь Киева о «войне с Россией» правдой.

Сатановский написал в своем Telegram-канале, что он задумался: «Что было бы, если бы российская армия на самом деле вошла на Украину, как ее украинское начальство обвиняет, начиная с 2014 года и, следуя военной логике, проследовала бы как минимум до Днепра и Приднестровья».

По его мнению, это превратило бы Украину «Украину в Эфиопию, у которой выход к морю был еще в 90-е, а теперь его нет», но зато «на его месте есть Эритрея», а морской экспорт Эфиопия теперь ведет через Джибути.

«И Украина бы его через что-нибудь вела. Хоть через черноморские порты Болгарии и Румынии. Хоть через балтийские Польши и стран Прибалтики. Зато Новороссия была бы в почти исторических границах, а не огрызок Донбасса с прифронтовой полосой, как сейчас», – считает экономист.

Также, на его взгляд, «Крымского моста бы не понадобилось строить, от воды и электричества никто бы Крым не отсекал и провокаций на его границе не устраивал».

«Хотя наверняка устраивал бы на куда более протяженной границе, которая отсекала бы зону контроля ярых националистов от территории, где нацистам, погромщикам и организаторам геноцида памятников не ставят, улицы их именами не называют и говорить по-русски не запрещают. А также не выкорчевывают память о прошлом», – добавил Сатановский.

Однако «пока как есть», и «десятки миллионов нормальных людей продолжают находиться в заложниках у нацистов и сотрудничающих с ними бандитов и аферистов всех национальностей, которые на Украине – власть».

«Военный вариант развития событий вряд ли привел бы к более жестким санкциям против России, чем нынешний. Но всерьез поссорил бы Москву с Минском и Астаной. И сорвал бы строительство газопроводов в Турцию и Германию. Один из которых достроен, а второй пока застрял на участке в 150 км из-за американских санкций, хотя еще может быть достроен», – предположил ученый.

По его мнению, главное, с чем «российскому начальству» пришлось бы столкнуться – это наведение порядка на огромной территории, «власть на которой на протяжении четверти века была и по сей день остается в руках криминала самого худшего толка», и справиться с которой можно только «в рамках диктатуры (...) сталинского типа».

«Демократия с мафией сладить не способна по определению. Мафия ее отлично использует, подминает под себя профсоюзы, органы власти, силовые структуры и суды, после чего процветает. Что заметно на множестве примеров по всему миру. Законы ее не сковывают, так что лишить ее власти, не применяя к ней карательные меры воздействия, нереально», – пояснил эксперт.

Потому «пока не доведут свидомые и их кураторы ситуацию до взрыва, Украина будет чахнуть и гнить без российского вмешательства», что «страшно жалко».

«Но анализ происходящего в Крыму с четвертьвековым наследием «древних шумеров» заставляет сделать именно эти не слишком оптимистичные выводы», – заключил Сатановский.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что если Россия уйдет из Крыма, Украина будет не готова к принятию полуострова обратно.

При этом председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Кориневича «бредом».

Напомним, Крым стал регионом России после референдума, на котором более 96% участников выступили за воссоединение с Россией.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова окончательно закрыт.

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