Украина признала неготовность к возвращению Крыма

Если Россия уйдет из Крыма, Украина будет не готова к принятию полуострова обратно, заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Вот если агрессор Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать», – передает «Укринформ» его слова.

Кориневич отметил, что в Киеве не знают, кто в таком случае будет заходить в Крым, кто будет начинать работу на уровне местной власти и на уровне центральной.

«То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, и СНБО, и министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма», – заявил Кориневич.

Крым стал регионом России после референдума, на котором более 96% участников выступили за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова окончательно закрыт.