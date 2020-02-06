В Крыму сочли бредом слова украинского чиновника о неготовности к «возвращению» полуострова

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление украинского чиновника Антона Кориневича о неготовности страны к «возвращению» полуострова «бредом».

«Это просто бред человека, который не имеет никакого отношения к Крыму», – сказал Гемпель в интервью RT.

По его словам, на подобные заявления с украинской стороны не стоит обращать внимание.

В свою очередь депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек подчеркнул, что это «вынужденное, но искреннее признание». По его мнению, заявление Кориневича можно трактовать в позитивном для Москвы ключе.

Ранее Кориневич заявил, что на данный момент Украина не готова к возвращению полуострова, поскольку пока отсутствует понимание, кто возьмет на себя функции центральной власти, а кто будет отвечать за руководство на местах.

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