Посол России предупредил Латвию и Эстонию о последствиях травли журналистов

Москва не оставит без ответа травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов, комментируя ситуацию с массовым отказом банков в обслуживании журналистов, которые сотрудничают с российскими изданиями.

Лукьянов сравнил блокировку счетов с бандитизмом 90-х, однако подчеркнул, что не считает банки виновными в происходящем, поскольку «они запуганы и сами себя обкрадывают из страха», сообщает Sputnik Латвия.

«Конечно, мы вступимся за журналистов, будем отвечать в рамках международного права, международных договоров государств, накладывающих такие ограничения на журналистов в своей стране. Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали. Надежды на результат мало, потому что работают двойные стандарты. Самое главное, чей именно «сукин сын». Если это латышский, то это свой «сукин сын», если чужой, то извиняйте. Как говорится, не повезло тебе родиться русским», – сказал посол.

Он также выразил уверенность, что эта проблема будет продолжаться, но Россия, несмотря на свою терпеливость, все же даст ответ.

«Будем ли мы на это отвечать? Уверяю вас, будем. То, что мы терпеливы, это тоже вы знаете. Запрягаем мы медленно. Но если поедем, то тогда уже поздно будет что-то делать», – подчеркнул дипломат.

Лукьянов констатировал, что свобода слова и свобода на получение информации декларируются лишь на словах, а в реальности происходит деление на «своих» и «чужих», при этом последним «пытаются закрыть рот».

Напомним, в среду стало известно, что служба госбезопасности Латвии устроила обыск в компании-ретрансляторе российского Первого канала. Спецслужбы Латвии объяснили обыски возможным нарушением международных санкций.

Ранее филиал российского агентства Sputnik прекратил работу в Эстонии. Его сотрудникам сначала заблокировали возможность получать зарплату, а потом стали угрожать уголовным преследованием.