Эксперт разъяснил популярность крепкого алкоголя в северных регионах

В Сахалинской и Магаданской областях потребляют наибольшее в России количество водки, потому что там более высокие зарплаты, очень мало развлечений и холодная погода, рассказал газете ВЗГЛЯД глава ЦИФРРА Вадим Дробиз.

Ранее в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФФРА), исходя из официальных данных продаж водки в каждом российском регионе, выявили, что самый большой спрос на данный продукт приходится на Сахалинскую и Магаданскую области.

«Мне кажется, что есть два основных фактора, которые влияют на потребление. Во-первых, уровень дохода в этих регионах выше, чем в других, ведь идет учет только легальной продукции. Поэтому чем больше легальной водки потребляется в регионе, тем он более социально-экономически успешен. Во-вторых, регионы северные, удаленные, где, естественно, развлечений меньше и холодно, и это откладывает свой отпечаток. Здесь люди пьют больше крепкого, чем винодельческой продукции», – говорит Дробиз.

Ранее Минздрав объяснил, почему водка так популярна в России.

Исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, чем водка уступает другим видам крепкого алкоголя.