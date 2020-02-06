Путин назначил врио главы Пермского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Махонина врио губернатора Пермского края, сообщает Кремль.

В четверг Путин провел рабочую встречу с Махониным, сообщается на сайте Кремля.

Также опубликован текст указа о назначении.

«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Пермского края Решетникова М.Г., на основании подпункта «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края», – говорится в тексте указа.

Махонин до последнего времени был главой управления антимонопольного и тарифного регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы. Эту должность он занимал с 2013 года. До этого четыре года был начальником УФАС по Пермскому краю.

Напомним, Максим Решетников, избранный губернатором Пермского края в 2017 году, был назначен в команду премьера Михаила Мишустина, заняв пост министра экономического развития.

Эксперт объяснял газете ВЗГЛЯД причины назначения Решетникова в МЭР.

Врио главы Пермского края долгое время не назначали, так как в Кремле занимались подбором кандидатуры, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.