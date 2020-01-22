Эксперт: На назначение Решетникова главой Минэкономразвития повлияла его работа в Госсовете

Активная работа в Госсовете позволила Максиму Решетникову проявить свои лучшие профессиональные качества, которые наверняка были учтены при его переводе в Москву. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя причины назначения пермского губернатора главой одного из ключевых министерств России.

«Работа в Госсовете делает человека некоторым образом понятнее и заметнее на уровне Москвы. Если губернатор предлагает решение какой-то острой проблемы, это запоминается. Госсовет – это такая площадка, где можно показать себя», – отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

В статусе губернатора Пермского края Решетников возглавлял одну из важнейших рабочих групп Госсовета – «Экономика и финансы», собирал и систематизировал идеи коллег-губернаторов и при этом постоянно был в поле зрения президента Путина. Решетников очень активно проявлял себя в Госсовете, отметил Кирьян.

По оценке эксперта, это обстоятельство стало одним из факторов, сработавших в пользу назначения пермского губернатора в команду Михаила Мишустина. Решетников, напомним, сменил Максима Орешкина на посту министра экономического развития.

Вполне вероятно, что заслугу будущему министру был поставлен и его опыт работы в сфере финансов и экономики такого мегаполиса, как Москва. Как известно, в 2012-17 годах Решетников возглавлял департамент экономической политики и развития столичной мэрии. «Это фактически ранг регионального министра», – подчеркнул Кирьян. Хорошо зарекомендовал себя новый министр и в те два с половиной года, что он работал на посту пермского губернатора. В итоге, Решетников разбирается в столичной проблематике, и в том, как работает экономика «типового региона, который не хуже и не лучше других».

«Соответственно, к федеральной повестке он полностью готов. Для премьера Мишустина был важен опыт работы Решетникова на разных должностях, «на земле», – констатировал Кирьян. «В пользу Решетникова, возможно, сработало и его обучение в «школе губернаторов», – предположил эксперт.

Как известно, «школой губернаторов» называют программу подготовки кадрового управленческого резерва госслужбы на базе Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Кирьян прогнозирует: с учетом предстоящего повышения роли Госсовета, чей статус теперь должны прописать в Конституции, значимость рабочих групп, наподобие той, которую возглавлял Решетников, будет повышаться – сейчас в Госсовете насчитывается 16 таких групп. «У руководителей групп есть шансы на то, что в будущем к ним начнут присматриваться», – уверен эксперт.

Добавим, что новый руководитель Минэкономразвития уже пообещал использовать предложения глав регионов, которые собирались в рамках рабочей группы Госсовета. Речь идет о решениях по реализации нацпроектов в регионах. «За это время, в том числе, удалось найти ряд успешных решений, направленных на более эффективное финансирование», – цитировал ранее Решетникова ТАСС.

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