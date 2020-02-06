Хабриева рассказала о зарубежных аналогах «федеральных территорий»

«В одних странах формирование аналогов «федеральных территорий» связано с необходимостью контроля и обеспечения управления малонаселенными районами. В других – с защитой особых природных условий или этносов», – отметила сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию Талия Хабриева. Так она прокомментировала предложение внести в Основной закон поправку о «федеральных территориях».

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию Талия Хабриева на заседании в четверг перечислила государства, в составе которых есть территории, напрямую управляемые из центра. Иногда речь идет о малонаселенных труднодоступных территориях, например, в Австралии и Канаде, указала Хабриева. «Но есть и другие вариант. В Индии - это столица Дели, в США это федеральный округ Колумбия. Думаю, надо исходить из того, какая история у каждой страны», – подчеркнула она.

С предложением внести в Основной закон понятие «федеральных территорий», требующих особого управления из федерального центра, в четверг выступил член рабочей группы, спикер тульской областной думы Сергей Харитонов. По его мнению, статус таких территорий могли бы получить стратегически важные объекты (к примеру, космодром Восточный), и особо охраняемые природные объекты, например, озеро Байкал. Сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас пообещал внимательно изучить предложение Харитонова. Талия Хабриева также полагает, что «нужно изучить этот вопрос».

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.