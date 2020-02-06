Космодром Восточный предложено включить в число особых «федеральных территорий»

«Существует целый ряд территорий, которые в силу специфики требуют особого управления. Например, с точки зрения безопасности это территории, где размещаются стратегические военные объекты», – заявил на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию спикер тульской облдумы Сергей Харитонов, комментируя свое предложение внести в Основной закон понятие «федеральных территорий».

На заседании рабочей группы в четверг Сергей Харитонов выступил с предложением – разработать поправки, в которых был бы закреплен статус особых территорий с прямым федеральным подчинением. По мнению Харитонова, эти территории, требующие специфического подхода, не должны входить в состав региона, где они географически располагаются.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас пообещал внимательно изучить предложение Харитонова.

Создание федеральных территорий может быть обусловлено вопросами безопасности, экологии, экономики, полагает Харитонов. К числу стратегических объектов, которые могут быть объявлены федеральными территориями, могут отнести, например, космодром Восточный, пояснил автор идеи. «С точки зрения экологии сюда можно отнести заповедники и иные особые зоны – например, озеро Байкал, кавказские Минеральные Воды и так далее», – продолжил Харитонов. Статус территорий должен быть закреплен в федеральном конституционном законе, полагает автор идеи.

«Это принципиально важная новелла», – отметил сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. Он добавил, что законодательство многих государств знает такой институт. В частности, достаточно много подобных территорий в Соединенных Штатах, в Индии, Австралии, Канаде. На таких территориях устанавливается специальный правовой режим.

Клишас добавил, что идея требует дополнительной проработки. «Инициатива о закреплении возможности создания федеральных территорий будет находиться в центре особого внимания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы», – сообщил сенатор.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.