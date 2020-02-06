В Конституцию могут внести понятие «федеральных территорий»

В Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, проработкой соответствующей инициативы займутся комитеты Совфеда по конституционному законодательству и федеративному устройству, сообщил сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас.

«Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия «федеральная территория». Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки», – сказал Клишас, передает РИА «Новости».

По его словам, ни у кого не вызывает сомнений, что территории с особым статусом имеют особенности управления. «К их числу, например, относятся закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности. Поэтому система управления на данных территориях требует специального регулирования», – заявил сенатор.

По словам Клишаса, территории со специальным правовым режимом существуют в ряде федеративных государств, такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти территорий федерального подчинения органам и должностным лицам федерального центра.

«Инициатива о закреплении возможности создания федеральных территорий будет находиться в центре особого внимания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Уже сегодня наш комитет по конституционному законодательству и государственному строительству совместно с комитетом Совета Федерации по федеративному устройству начнут проработку высказанной инициативы», – сказал он.

Клишас отметил, что в случае реализации такого предложения, федеральные территории не будут входить в состав территорий субъектов России. «Предложение члена рабочей группы о необходимости закрепления в Конституции возможности создания федеральных территорий, которые не будут входить в состав территорий субъектов Российской Федерации, заслуживает особого внимания», – сказал сенатор.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.