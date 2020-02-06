Названа вероятная причина авиакатастрофы в Стамбуле

Крушение самолета авиакомпании Pegasus при посадке в аэропорту Сабихи Гекчен Стамбула могло быть вызвано резким изменением скорости и направления ветра, пишут СМИ.

«В переговорах с авиадиспетчерами пилоты выражали беспокойство по поводу «сдвига ветра» в районе взлетно-посадочной полосы – так называют резкое изменение скорости или направления ветра, которое может привести к падению самолета», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Hurriyet.

Издание приводит расшифровку аудиозаписи слов пилота о том, что приборы самолета регистрируют на высоте ниже 1 тыс. футов (около 305 метров) изменение направления ветра до 180 градусов.

Вечером 5 февраля в аэропорту Стамбула произошло крушение самолета, в результате которого погибли 3 человека, еще 179 получили ранения. Причиной жесткой посадки стали погодные условия, из-за которых лайнер не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе, пробил ограждение аэропорта и упал в овраг с 30-40 метровой высоты.

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