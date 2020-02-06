Коронавирус обнаружили у трех участников делового форума в Сингапуре

Больше ста человек участвовали в деловом форуме в одной из гостиниц Сингапура, после которого, по возвращении на родину, коронавирус был обнаружен у двух граждан Республики Корея и одного малайзийца.

Телеканал CNN сообщает, что еще у четверых жителей Сингапура была диагностирована пневмония, причины которой пока не подтверждены, передает ТАСС.

Мероприятие проходило 20-22 января в пятизвездочной гостинице Grand Hyatt Singapore, которая находится на центральной торговой улице Орчард. В форуме приняли участие по меньшей мере 94 иностранца, которые затем покинули город-государство.

Представители гостиницы сообщили, что в связи с обнаружением вируса были проведена необходимая санитарная обработка. При этом деятельность отеля продолжается в обычном режиме.

Ранее стало известно, что на лайнере с заразившимися коронавирусом пассажирами оказались 24 россиянина. Людям на борту запретили покидать каюты из-за объявленного карантина.

В среду сообщалось, что еще десять пассажиров круизного судна оказались инфицированы коронавирусом.

Между тем, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 28 тыс. человек.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД