Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного лайнера в Японии

Еще десять пассажиров круизного судна Diamond Princess, находящегося в водах Японии, оказались инфицированы новым коронавирусом.

Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Накануне стало известно, что на лайнере с заразившимися коронавирусом пассажирами оказались 24 россиянина. Пассажирам на борту запретили покидать каюты из-за объявленного карантина.

Напомним, судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. На его борту находятся 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.

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