Пелоси обвинила сенаторов-республиканцев в «предательстве» конституции США

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после завершения голосования в Сенате по выдвинутым против Дональда Трампа обвинениям в рамках процедуры импичмента обвинила сенаторов-республиканцев в «предательстве» американской конституции.

«К сожалению, из-за предательства Конституции США контролируемым республиканцами Сенатом президент [США Дональд Трамп] по-прежнему продолжает быть угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он стоит выше закона и может искажать результаты выборов, если он этого хочет», – приводит текст заявления Пелоси ТАСС.

«Сегодня президент [Трамп] и контролируемый республиканцами Сенат сделали нормой беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов, заложенную в нашей конституции», – заявила Пелоси.

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.

Ранее Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.

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