Штаб Трампа обвинил демократов в попытке вмешательства в выборы президента США

Демократическая партия США пыталась повлиять на ход американских выборов за счет попытки импичмента американского президента Дональда Трампа, говорится в письменном заявлении избирательного штаба действующего главы Белого дома.

«Это ужасное потрясение с самого начала представляло собой предвыборную тактику, направленную на то, чтобы сделать недействительными голоса [поддержавших Трампа] 63 млн американцев [на выборах] 2016 года. Оно являлось прозрачной попыткой вмешаться в ход выборов-2020, до которых осталось лишь девять месяцев», – цитирует заявление избирательного штаба Трампа ТАСС.

Напомним, Сенат США оправдал Трампа в ходе голосования по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента, признав его невиновным в злоупотреблении властью. Также сенаторы отказались поддержать обвинения в создании препятствий деятельности Конгресса.

Ранее Трамп категорически отверг выдвинутые против него обвинения, а в Белом доме обвинили демократов в «неприкрытой и незаконной попытке отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года» в нарушение Конституции США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале в Конгрессе накануне голосования по импичменту Трампа.

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