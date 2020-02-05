Симферопольцам будут включать воду дважды в сутки

С понедельника 10 февраля воду жителям Симферополя будут подавать по 8 часов в сутки, согласно графику. Отключения не затронут три центральных района, сообщил замглавы администрации Симферополя Сергей Титаренко.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на полуострове уже три месяца не было сильных дождей, на востоке Крыма из-за этого пересохли небольшие реки.

Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль рассказал ТАСС, что запасы трех водохранилищ, питающих Симферополь водой, в два раза меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. При этом он добавил, что ситуация штатная и призвал экономить воду.

«На сегодняшний день, принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля», – написала в Facebook глава администрации города Елена Проценко. Она добавила, что запасов воды в водохранилищах не достаточно, чтобы бесперебойно снабжать город. Их хватит всего на 90 – 100 дней.

«Принято решение, с 10 февраля мы будем подавать в город воду по графику: с 06.00 мск до 10.00 мск с 18.00 мск до 22.00 мск. Чтобы как-то сэкономить», – сказал Титаренко.

Районы Старого города, центра и ГРЭС не затронут ограничения. «На сегодняшний день притоков в Симферопольское водохранилище нет. Основные притоки туда – это северные склоны горы Чатыр-Даг. Если будет снег и дожди сильные, тогда начнется приток», – пояснил Титаренко.

Проблемы с водоснабжением Крыма обострились в 2014 году, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, покрывавший 90% потребности полуострова в воде.

Ранее сообщалось, что Украина не планирует возобновлять поставку воды в Крым по Северо-Крымскому каналу до момента «деоккупации» полуострова.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что водоснабжение Крыма с территории Украины в ближайшее время восстановлено не будет.

Тогда же Руководитель Федерального агентства водных ресурсов России Дмитрий Кириллов подчеркивал, что Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.