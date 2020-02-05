Попова заявила о необходимости доработать закон о принудительной госпитализации

Законодательство о принудительной госпитализации граждан с особо опасными инфекциями необходимо доработать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эта мера предусмотрена 52-м Федеральным законом на случай угрозы, именно эта угроза сегодня реализуется для здоровья населения. В дальнейшем вопрос должен быть рассмотрен о необходимости изменения законодательства в этой части. Вы правы, здесь есть пробелы», – сказала Попова, передает ТАСС.

В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

По последним данным, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

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