ОП подготовит общественных наблюдателей за всероссийским голосованием

Общественная палата намерена к апрелю подготовить общественных наблюдателей, которые проконтролируют голосование по поправкам к Конституции, сообщил глава рабочей группы органа Максим Григорьев.

«Уже идет работа в регионах, наши общественные палаты начинают готовить наблюдателей. Мы не знаем точно, когда будет дата голосования, но наши регионы уже исходят из того, чтобы к апрелю быть готовыми. Это означает, что к тому времени будут подготовлены сами наблюдатели, они пройдут обучение», – сказал Григорьев, передает РАПСИ.

По словам общественника, в настоящее время работа над принятием самих поправок, порядком голосования и над тем, как будет осуществляться общественный контроль, еще не закончена. «Но уже понятны общие принципы, в любом случае мы как система ОП начинаем готовиться к этому общественному контролю. Мы работаем в плотном взаимодействии с рабочей группой по подготовке самих поправок (девять членов ОП РФ вошли в состав группы), проводим встречи с представителями законодательной власти, депутатами Госдумы и членами Совета Федерации, взаимодействуем с ЦИК, и сейчас вырисовывается общая конструкция, которую мы хотели бы видеть по контролю за самим голосованием», – сказал Григорьев.

В свою очередь, руководитель исполнительного комитета Корпуса «За чистые выборы» Алёна Булгакова отметила, что организация планирует подготовить более 10 тыс. наблюдателей. «Мы постоянно стремимся развивать нашу систему, на протяжении всех последних кампаний нами создана огромная база данных, объем которой превышает 150 гигабайт», – добавила она.

Вместе с тем, Булгакова рассказала о разработке новой системы на основе работы биг-дата под названием «Кибернаблюдатель». «В данный момент система работает в тестовом режиме. Она автоматически помечает фейковые сообщения с вероятностью в 55% (путем мониторинга медийно-информационного поля региона, из которого поступило сообщение)», – отметила глава исполнительного комитета.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.