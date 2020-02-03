Появились сведения о намерении президента Египта посетить День Победы в Москве

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приедет на День Победы в Москву, сообщил источник в дипломатических кругах.

«Президент Египта приедет в Москву на День Победы», – передает его слова ТАСС.

Кремль официально его участие в праздничных мероприятиях к 75-летию Победы не подтвердил.

Ранее японский премьер Синдзо Абэ сообщал, что рассматривает возможность визита на торжества в Москву 9 мая.

В Кремле сообщили, что пока не публикуют списки высокопоставленных гостей, которые приедут в Москву 9 мая.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров.