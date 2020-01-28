Кремль объяснил отсутствие списка высокопоставленных гостей на празднование Дня Победы

Кремль пока не публикует списки высокопоставленных гостей, которые приедут на юбилей Победы в мае в Москву, поскольку еще не все ответы на приглашения получены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что приглашения главам государств посетить Москву «отправлены давно».

«Просто от кого-то мы еще не получили ответа, от кого-то получили. Мы не спешим пока с публикацией списка тех, кто уже окончательно подтвердил свое участие», – передает ТАСС слова Пескова.

«Еще ждем какое-то время», – уточнил он, пообещав позже опубликовать списки ожидаемых гостей.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.

В конце декабря президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить торжества в честь 75-летнего юбилея Победы в Москве 9 мая.

Ранее о своем приезде в Москву заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Александар Вучич назвал приглашение на парад Победы 9 мая 2020 года в Москве «особой честью». В Москву также собираются приехать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД