Казахстан подтвердил приезд Токаева на празднование 75-летия Победы в Москве

Руководство Казахстана получило приглашение принять участие в праздновании 75-летия Победы, президент страны Касым-Жомарт Токаев планирует приехать в Москву 9 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

«Приглашение получено. Участие президента Касым-Жомарта Токаева планируется», – передает ТАСС слова Уали.

Напомним, российский президент потребовал провести мероприятия 75-летия Победы на высшем уровне.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.

В конце декабря президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина посетить торжества в честь 75-летнего юбилея Победы в Москве 9 мая.

Ранее о своем приезде в Москву заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Александар Вучич назвал приглашение на парад Победы 9 мая 2020 года в Москве «особой честью».

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