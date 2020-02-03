Китайский инфекционист назвал сроки существования коронавируса

Новый тип коронавируса в благоприятной среде на поверхностях может жить до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям госкомитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн.

«Во-первых, вирус передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение, обычно вирус может распространяться на расстояние один–два метра от источника и быстро оседает на теле человека, но в воздухе оставаться не может», – рассказал Цзян Жунмэн, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что частички зараженной слюны оседают на поверхности вокруг нас, поэтому вирус может передаваться при прикосновениях, например, к дверным ручкам или кнопкам в лифте. «Пожалуйста, мойте руки, это очень важный момент», – добавил эксперт.

«Исследования показали, что вирус может выживать в течение нескольких часов на гладких поверхностях, а также что он способен выживать на протяжении нескольких дней при подходящей влажности и температуре. Например, в среде с влажностью 40% и температурой 20 градусов новый коронавирус может существовать до пяти дней», – заявил инфекционист.

Ранее китайские ученые подтвердили происхождение нового коронавируса от летучих мышей.

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Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.

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