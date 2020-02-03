Ученые подтвердили происхождение нового коронавируса от летучих мышей

Данные, полученные китайским учеными, подтверждают гипотезу, что источником происхождения нового коронавируса и смертельного SARS-CoV является отряд млекопитающих рукокрылых.

В журнале Nature были опубликованы два исследования, в которых говорится, что анализ последовательностей генов, полученных из вирусов у нескольких пациентов из Уханя, подтвердил то, что новый коронавирус имеет большое сходство с вирусом, который в 2000-е годы вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV). Тогда от этого заболевания скончались около 650 человек, сообщает «Интерфакс».

Анализ биоматериалов семи пациентов из Уханя показал, что последовательности генов обоих вирусов схожи на 96%. Вирус SARS-CoV, как считают ученые, также зародился в рукокрылых, затем передался виверровым и только после начал инфицировать человека, спровоцировав вспышку заболевания в 2002-2003 годах.

При этом пока животное, которое стало источником нового коронавируса, точно не определено. «По сути дела, это версия SARS, которая распространяется легче, но и наносит меньший ущерб», – сказал профессор Йен Джонс из Университета Рединга.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек. По мнению многих ведущих мировых экспертов в области инфекционных заболеваний, китайский коронавирус может распространиться по всему миру и стать пандемией.

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