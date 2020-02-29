Подсчитано число участников региональных акций памяти Бориса Немцова

В субботу в нескольких регионах страны прошли митинги и пикеты в память о политике Борисе Немцове. Мероприятия собирали десятки человек. Ранее в Москве начался мемориальный марш памяти политика.

В субботу по России проходят митинги в память о политике Борисе Немцове. В Барнауле на акцию пришли 70 человек, в Иркутске – 40, Волгограде – 47, Горно-Алтайске – 12.

В пикетах в Чебоксарах приняли участие 30 человек, в Омске – 15, Орле – 17, Рязани – 13, Улан-Удэ – 9.

Шествие в Екатеринбурге и мемориальное мероприятие в Красноярске собрали 250 и 10 участников соответственно.

Сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Москве проходит Марш памяти Немцова. На сайте YouTube ведется прямая трансляция с места событий. Из студии за мероприятием следят ведущие Анна Шафран и Илиас Меркури.

При этом могилу Немцова на Троекуровском кладбище посетили лишь десятки людей. Видео с кладбища Меркури опубликовал у себя в Twitter. Всего в годовщину смерти могилу политика посетили 78 человек.

По мнению политолога Алексея Мартынова, в мемориальном марше в столице может принять участие до 30 тысяч человек. «Идет активная бомбардировка соцсетей, работа поставлена на поток. Не исключаю провокаций, но практически уверен, что все пройдет спокойно», – говорил политолог газете ВЗГЛЯД.