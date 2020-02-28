Эксперт: «Марш Немцова» может собрать 30 тысяч человек

«Ожидаемое количество участников в 30 тысяч, думаю, оппозиционеры соберут. Идет активная бомбардировка соцсетей, работа поставлена на поток. Не исключаю провокаций, но практически уверен, что все пройдет спокойно», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя подготовку оппозиции к проведению «марша Немцова».

«Я думаю, шествие будет достаточно массовым, – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. – У этих разномастных оппозиционеров – системных, несистемных, бессистемных, антисистемных – не так много событий, которые их объединяют».

«Меня удивило другое. Собирая людей на этот марш, они подзабыли, в чем суть события. Сегодня утром мне в «личку» свалилось 5-6 под копирку написанных писем от незнакомых людей. Суть их сводится к вопросу «пойдете ли вы на марш Немцова?». То есть, это такой призыв-агитация в виде вопроса. Я хотел проигнорировать их из-за очевидности вирусной рассылки. А потом я одному ответил, мол, а чему посвящен марш? Сделал вид, что не знаю. Ответ мне пришел длинный, где было написано все, абсолютно все, что можно себе представить в этом смысле. Но о годовщине трагической гибели экс-вице-премьера правительства РФ там речи не шло. И ведь у них все вот так», – рассказал Мартынов.

«Потому возможно это мероприятие собрало бы больше заявленных 30 тысяч человек. Но из-за пропаганды и лозунгов вымывается главное: Немцов был сложным, противоречивым, но безусловно ярким политиком. Это человек, который вписал свое имя в новейшую историю страны. А тут сплошные штампы из методичек. Меня это покоробило, если честно», – признался эксперт.

«Но ожидаемое количество участников, думаю, они соберут. Идет активная бомбардировка соцсетей, работа явно поставлена на поток. Что касается характера шествия, не исключаю провокаций со стороны отмороженных радикалов. Но я практически уверен, что все пройдет спокойно», – заключил Алексей Мартынов.

Напомним, сопредседатель партии «Парнас» Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.