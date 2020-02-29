Эксперт: Численность марша в память о Немцове поставила антирекорд

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29 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод - Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

Американские фермеры неожиданно стали группой риска для суицидовФото: Eugene Garcia/EPA/ТАСС
Проблема, характерная для стран третьего мира, сегодня стала чудовищной тенденцией в богатейшем государстве – Соединенных Штатах Америки. Среди американских фермеров учащаются случаи самоубийств. Это тем более удивительно, что суицид среди крестьян стал распространен сильнее, чем даже среди наркоманов. Что происходит с американскими фермерами? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь, России, различий нет вообще. Подробности...

Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

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    Что изменится в жизни россиян весной 2020 года?

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      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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              Эксперт: Численность марша в память о Немцове поставила антирекорд

              29 февраля 2020, 16:26

              Текст: Андрей Резчиков

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              «Если бы Немцов знал, что под его именем происходит, он, мягко говоря, был бы в недоумении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов по поводу проходящего в Москве мемориального марша в память о Борисе Немцове.

              Политолог Алексей Мартынов считает, что организаторы марша в память о Борисе Немцове устроили из мероприятия «винегрет», начиная с участия откровенных маргиналов и заканчивая появлением сторонников фигурантов дела «Сети».

              «Можно было даже увидеть представителей сексуальных меньшинств, откровенных левых экстремистов, противников конституционных поправок. И даже отдельная колонна с соответствующими флагами шла в поддержку соседнего украинского государства», – поделился эксперт.

              По словам Мартынова, сам марш в память о Немцове ушел на второй план. Он не исключает, что по итогам мероприятия его участниками могут стать до 10 тыс. человек, то есть в три раза меньше, чем заявляли организаторы. «Если бы Немцов знал, что под его именем происходит, он, мягко говоря, был бы в недоумении. Хотя сам был еще тот «хулиган», но тем не менее все это забавно выглядит, тем более что для подобного формата это антирекорд. Мы помним, что накануне некоторые эксперты предполагали, что, возможно, будет 20-30 тыс. участников», – отметил политолог.

              То, что власти согласовывают подобные мероприятия, «в лишний раз говорит о том, что у нас полная свобода». «То, что некоторые бессистемные или антисистемные оппозиционеры позволяли себе хамские заявления в ангажированных средствах массовой информации в адрес российского руководства – это на их совести. Я думаю, к ним еще будут предъявлены определенные претензии правоохранительных органов», – подытожил Алексей Мартынов.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в столице проходит марш в память о политике Борисе Немцове. По первоначальной оценке МВД, в мероприятии участвует около 8 тыс. человек.

              Марш был согласован с властями столицы по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Как ранее сообщал глава столичного муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, заявленная численность мероприятия – 30 тыс. человек.

              На сайте YouTube ведется прямая трансляция с места событий. Из студии за мероприятием следят ведущие Анна Шафран и Илиас Меркури.

              Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Летом 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.


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