Эксперт: Численность марша в память о Немцове поставила антирекорд

«Если бы Немцов знал, что под его именем происходит, он, мягко говоря, был бы в недоумении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов по поводу проходящего в Москве мемориального марша в память о Борисе Немцове.

Политолог Алексей Мартынов считает, что организаторы марша в память о Борисе Немцове устроили из мероприятия «винегрет», начиная с участия откровенных маргиналов и заканчивая появлением сторонников фигурантов дела «Сети».

«Можно было даже увидеть представителей сексуальных меньшинств, откровенных левых экстремистов, противников конституционных поправок. И даже отдельная колонна с соответствующими флагами шла в поддержку соседнего украинского государства», – поделился эксперт.

По словам Мартынова, сам марш в память о Немцове ушел на второй план. Он не исключает, что по итогам мероприятия его участниками могут стать до 10 тыс. человек, то есть в три раза меньше, чем заявляли организаторы. «Если бы Немцов знал, что под его именем происходит, он, мягко говоря, был бы в недоумении. Хотя сам был еще тот «хулиган», но тем не менее все это забавно выглядит, тем более что для подобного формата это антирекорд. Мы помним, что накануне некоторые эксперты предполагали, что, возможно, будет 20-30 тыс. участников», – отметил политолог.

То, что власти согласовывают подобные мероприятия, «в лишний раз говорит о том, что у нас полная свобода». «То, что некоторые бессистемные или антисистемные оппозиционеры позволяли себе хамские заявления в ангажированных средствах массовой информации в адрес российского руководства – это на их совести. Я думаю, к ним еще будут предъявлены определенные претензии правоохранительных органов», – подытожил Алексей Мартынов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу в столице проходит марш в память о политике Борисе Немцове. По первоначальной оценке МВД, в мероприятии участвует около 8 тыс. человек.

Марш был согласован с властями столицы по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Как ранее сообщал глава столичного муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, заявленная численность мероприятия – 30 тыс. человек.

На сайте YouTube ведется прямая трансляция с места событий. Из студии за мероприятием следят ведущие Анна Шафран и Илиас Меркури.

Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Летом 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.