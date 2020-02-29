Марш в память о Немцове в Москве собрал 8 тыс. человек

В Москве началось согласованное властями мероприятие в память о Борисе Немцове. В нем принимает участие около 8 тыс. человек. Охрану правопорядка обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии. Ранее организаторы марша заявляли численность в 30 тыс. человек.

В столице начался согласованный с властями марш в память о политике Борисе Немцове. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, в мероприятии участвует около 8 тыс. человек.

Власти Москвы согласовали проведение марша по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Как ранее сообщал глава столичного муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, заявленная численность мероприятия – 30 тыс. человек.

Наблюдать за маршем можно на сайте YouTube, где ведется прямая трансляция с места событий. Из студии за мероприятием следят ведущие Анна Шафран и Илиас Меркури.

Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

При этом могилу Немцова на Троекуровском кладбище посетили лишь десятки людей. Видео с кладбища Меркури опубликовал у себя в Twitter. Всего в годовщину смерти могилу политика посетили 78 человек.