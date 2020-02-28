Еврокомиссия анонсировала новые маршруты «Южного газового коридора»

Евросоюз рассматривает новые маршруты для расширения «Южного газового коридора», сообщил заместитель гендиректора генерального директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

«Мы провели очень плодотворные дискуссии на консультативном совете в Баку. Мы раздумываем над новыми маршрутами для расширения коридора, имеются потенциальные очаги в Каспийском море», – цитирует РИА «Новости» Борхардта.

По его словам, стороны уже согласовали увеличение поставок газа с 10 до 20 млрд кубометров.

«После реализации первой фазы проекта «Южный газовый коридор» мы планируем его продолжение, увеличив поставки в два раза, до 20 миллиардов кубометров. Это уже согласовано», – сказал он.

В ноябре в Германии призвали ЕС отказаться от финансирования строительства израильского газопровода в Европу, который стал бы частью «Южного газового коридора» в обход России.

«Южный газовый коридор» (ЮГК) протяженностью 3,5 тыс. километров позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря.