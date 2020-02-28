Грузия отвергла непредоставление списка депортированных для компенсаций от России

Взгляд
28 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
Разделы

США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем плох Берни Сандерс

В значительно большей степени, чем Трамп, Сандерс является контрэлитным политикомФото: Ronen Tivony/Reuters
Кандидат в президенты Берни Сандерс отбивается от обвинений в связях с Россией, где, как уверены в либеральных СМИ, кандидата-социалиста просто обожают. В реальности Сандерс хотя и солидарен с Путиным по ряду внешнеполитических вопросов, а в 1980-х провел в СССР свой «медовый месяц», имеет такие взгляды и личные качества, которые делают его потенциальным врагом Москвы, а не другом. Подробности...
Перейти а раздел…

Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
Перейти а раздел…

Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

Боевые действия в Сирии достигли крайней степени ожесточенностиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери. Более того, поддерживаемые Анкарой боевики снова взяли ключевой город и перерезали важнейшую сирийскую трассу. Что вызвало подобное резкое обострение ситуации, как ведутся сейчас боевые действия и почему реакция России на действия Турции оказалась крайне жесткой? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как можно пробить щит комплексов С-300 и С-400

Александр Тимохин, журналист
Очень часто сообщения о том, что здесь или там поставлен на боевое дежурство очередной дивизион С-400, вызывают у публики нездоровую радость и возбуждение. Однако залог сильной ПВО – не зенитные ракетные системы сами по себе. Отдельно зенитные ракетные комплексы решают очень мало. Даже самые совершенные. Подробности...
Обсуждение: 65 комментариев
    Перейти а раздел…

    Британия похитила бесценные сокровища

    Сексистам и расистам откажут в медобслуживании

    Киев зовет Минск на войну с Россией

      Перейти а раздел…

      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
      Подробности...

      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?
          • Достаточные

          • Недостаточные

          • Избыточные

          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
          • Да

          • Нет

          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
          • Да, безусловно

          • Да, но только до появления детей

          • Да, но не больше года (для проверки чувств)

          • Нет, это ненормально

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана
              Дан прогноз о вмешательстве НАТО в ситуацию в ИдлибеМинобороны заявило о крупном наступлении террористов в ИдлибеНазван ответ России на «неядерный мгновенный удар» СШАРоссиянам пообещали аномальную погоду в марте
              Эксперт назвал главную задачу России в отношениях с Турцией в СирииРоссийские фрегаты с «Калибрами» направились в Средиземное мореКитайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС СШАСчета государственной телекомпании Украины арестованы
              В начале 2020 года зарегистрирован резкий рост изнасилованийЕС предрек открытый международный конфликт из-за ситуации в ИдлибеМатвиенко потребовала ликвидировать функционирующие как «прокладки» институты развитияШнуров ответил на вызов Милонова на дуэль

              Главная тема


              Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

              война в сирии


              После авиаудара в Идлибе погибло более 30 военных Турции

              «не радостное будущее»


              Порошенко предрек Зеленскому судьбу Януковича

              сотни миллионов лет


              Зафиксирован мощнейший взрыв во Вселенной

              Видео

              поправки в Конституцию


              Русский мир нашел свое место в Основном законе

              особый случай


              Чернокожий рэпер бросил тень на Россию

              Трамп – Сандерс


              За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

              бывший ссср


              Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

              Последний маршал


              Сергей Мардан: Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

              Русская поправка


              Геворг Мирзаян: Диалог знающего и верующего о национализме

              copy-paste


              Максим Соколов: Прогрессивный бег по граблям

              викторина


              Чем отличается оружие России от оружия НАТО

              на ваш взгляд


              Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса?

              Грузия отвергла непредоставление списка депортированных для компенсаций от России

              28 февраля 2020, 15:22

              Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

              Версия для печати

              Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани отвергла претензии российской стороны о непредоставлении списка депортированных в 2006 году, которым Россия по решению ЕСПЧ должна в целом выплатить 10 млн евро. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

              «Решение Страсбургского суда окончательное и не подлежит пересмотру, Россия просто ищет предлоги не выполнить его», – сказала Цулукиани.

              По словам министра, аргумент России, которая требует объяснений о том, как конкретно будут распределены деньги, «абсолютно безосновательный». «Список Грузией представлен», – заявила Теа Цулукиани.

              Она отметила, что «Россия сомневается, что в этом списке все те, кто действительно пострадали при депортации и что им нужно выплачивать компенсации».

              По словам, министра, «если Россия будет тянуть с выплатой, то на сумму будут начисляться проценты». «Россия просто не хочет выглядеть виноватой», – сказала она.

              Министр напомнила, что Страсбургский суд в этом году огласит вердикт по иску Грузии к России о войне 2008 года.

              Накануне сообщалось, что Россия не может выплатить компенсацию из-за отсутствия реального списка пострадавших. Страсбургский суд 31 января 2019 года обязал Россию выплатить компенсации – от 2 до 15 тыс. евро – 1,5 тыс. гражданам Грузии. Грузия изначально рассчитывала, что компенсации получат примерно втрое больше ее граждан.

              В 2006 году, в эпоху правления экс-президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», в ответ на арест в Тбилиси по обвинению в шпионаже четырех офицеров функционировавшего на тот момент в грузинской столице штаба группы российских войск в Закавказье Москва приняла решение депортировать грузинских нелегальных трудовых мигрантов. Офицеров вскоре при посредничестве ОБСЕ передали российским властям. Россия тогда также прервала транспортное и почтовое сообщение с Грузией. По утверждению Тбилиси, во время процесса депортации из-за ухудшения состояния здоровья умерли четыре грузинских гражданина.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............