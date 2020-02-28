Грузия отвергла непредоставление списка депортированных для компенсаций от России

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани отвергла претензии российской стороны о непредоставлении списка депортированных в 2006 году, которым Россия по решению ЕСПЧ должна в целом выплатить 10 млн евро. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Решение Страсбургского суда окончательное и не подлежит пересмотру, Россия просто ищет предлоги не выполнить его», – сказала Цулукиани.

По словам министра, аргумент России, которая требует объяснений о том, как конкретно будут распределены деньги, «абсолютно безосновательный». «Список Грузией представлен», – заявила Теа Цулукиани.

Она отметила, что «Россия сомневается, что в этом списке все те, кто действительно пострадали при депортации и что им нужно выплачивать компенсации».

По словам, министра, «если Россия будет тянуть с выплатой, то на сумму будут начисляться проценты». «Россия просто не хочет выглядеть виноватой», – сказала она.

Министр напомнила, что Страсбургский суд в этом году огласит вердикт по иску Грузии к России о войне 2008 года.

Накануне сообщалось, что Россия не может выплатить компенсацию из-за отсутствия реального списка пострадавших. Страсбургский суд 31 января 2019 года обязал Россию выплатить компенсации – от 2 до 15 тыс. евро – 1,5 тыс. гражданам Грузии. Грузия изначально рассчитывала, что компенсации получат примерно втрое больше ее граждан.

В 2006 году, в эпоху правления экс-президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», в ответ на арест в Тбилиси по обвинению в шпионаже четырех офицеров функционировавшего на тот момент в грузинской столице штаба группы российских войск в Закавказье Москва приняла решение депортировать грузинских нелегальных трудовых мигрантов. Офицеров вскоре при посредничестве ОБСЕ передали российским властям. Россия тогда также прервала транспортное и почтовое сообщение с Грузией. По утверждению Тбилиси, во время процесса депортации из-за ухудшения состояния здоровья умерли четыре грузинских гражданина.