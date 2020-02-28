Стало известно о новой атаке боевиков на сирийский Саракеб

Правительственные войска САР отражают атаки отрядов террористов в районе города Саракеб в провинции Идлиб, заявил военно-полевой источник.

«Боевики «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и союзные им бандформирования продолжают предпринимать попытки атаковать сирийских военных в районе Саракеба. Ожесточенные бои продолжаются. Террористы пользуются прикрытием турецкой артиллерии и ударных беспилотников», – сообщил источник РИА «Новости».

По данным источника, сирийская армия отражает атаки, однако положение осложняется из-за ударов турецкой артиллерии.

Боевики, в свою очередь, имеют возможность атаковать под прикрытием опорных пунктов турецких ВС, по которым сирийская армия огонь не ведет, добавил он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб может скатиться к началу крупной открытой международной конфронтации.

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