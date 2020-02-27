UFC подписала контракт с братом Нурмагомедова

Умар Нурмагомедов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), его дебют состоится 19 апреля, в тот же день, когда титул чемпиона будет защищать Хабиб Нурмагомедов в бою с Тони Фергюсоном.

«Официально! Умар Нурмагомедов пополнил ряды легчайшего дивизиона UFC. Его дебют состоится 19 апреля на UFC249», – говорится в сообщении UFC в Instagram.

Бой Нурмагомедова с Фергюсоном состоится на турнире в Бруклине в США. В декабре Хабиб заявил о планах «особенно сильно бить» Фергюсона.