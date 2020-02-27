Житель Эстонии съездил в Иран и заразился коронавирусом

В Дании зафиксирован первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19. В Эстонии также сообщили о первом официальном случае заражения в стране. Отмечается, что зараженный вернулся в Эстонию из Ирана.

По информации Reuters, заражение подтвердилось у человека, который вернулся в Данию после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. В настоящее время мужчина находится на домашнем карантине, передает ТАСС.

Тем временем министр социальных дел Эстонии Танель Кийк сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране.

«Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья», – заявил он.

Отмечается, что зараженный вернулся в Эстонию из Ирана. В настоящее время он изолирован.

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Ранее первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Норвегии и Румынии.

Также заражения коронавирусом впервые зафиксировали в Северной Македонии, Финляндии, Пакистане, Греции и Бразилии, Грузии. В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса.

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