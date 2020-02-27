ДНР выразила готовность к компромиссу при отводе сил в Донбассе

В вопросе отвода сил от линии соприкосновения в Донбассе ДНР готова к компромиссу, заявил ее представитель на переговорах в Минске в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров.

В среду в столице Белоруссии прошел очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА «Новости».

Никоноров пояснил, что Киев «настаивает на заведомо невыгодных» для ДНР «границах участков», хотя отвод должен быть «паритетным и зеркальным».

Представитель ДНР заявил, что Донецк «готов идти на компромисс, но ухудшения позиций и потери визуального контроля за участком не допустит».

Напомним, в Киеве хотят принять так называемый закон о коллаборантах, который делает примирение между властями Украины и руководством ДНР-ЛНР невозможным.

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