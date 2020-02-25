Счетная палата усомнилась в эффективности расходов на госадвокатов

Счетная палата выявила системные проблемы с работой государственных адвокатов: расходы бюджета на оплату труда специалистам в 2016-2019 годах были недостаточно прозрачны.

Аудиторы анализировали показатели, связанные с работой защитников, участвовавших в уголовных процессах по назначению суда с 2016 по декабрь 2019 года, передает ТАСС.

«По итогам анализа Счетная палата отметила недостаточную прозрачность расходов бюджета на оплату труда государственных адвокатов», – отмечает ведомство.

Так, в соответствии положением о возмещении процессуальных издержек, денежные суммы, причитающиеся адвокату, должны перечисляться на расчетный счет адвокатского образования. Однако на практике это не всегда соблюдается: в заявлениях адвокаты указывают реквизиты личного счета.

По данным Счетной палаты, за проверяемый период почти 3 тыс. адвокатов получили вознаграждение на личные счета. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей.

Среди проблем, связанных с эффективностью работы госзащитников, Счетная палата отмечает то, что такие адвокаты могут не выполнять отдельные полномочия и «не реализуют все средства и способы защиты, не запрещенные УПК».

По мнению ведомства, это обусловлено, в том числе, отсутствием на законодательном уровне критериев оценки деятельности адвоката.

Отмечается, что численность государственных адвокатов в целом является достаточной – 74,7 тыс. человек в 2016 году, 76,7 тыс. человек в 2017 году и 82,1 тыс. человек в 2018 году.

Средний доход одного адвоката в месяц составил от 26,2 до 69,2 тыс. рублей, что соответствует уровню оплаты труда высококвалифицированного специалиста.

«Вместе с тем отсутствие инструментов оценки деятельности адвоката создает риски оплаты за счет средств федерального бюджета оказываемой юридической помощи, не отвечающей высоким требованиям, гарантированным Конституцией РФ», – отметили в Счетной палате.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что неисполнение федерального бюджета за 2019 год побило рекорд, составив 1,122 трлн рублей.