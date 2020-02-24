Турецкие силы начали атаку на сирийский Нейраб

Отряды турецкой армии и вооруженной протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции сирийской армии в Идлибе, сообщает телеканал Al Arabia.

По данным канала, между атакующими и правительственными войсками «идут ожесточенные столкновения», передает ТАСС.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена предпринять более решительные действия в Сирии.

В Кремле позже заявили, что Анкара пока не выполнила условия сочинских договоренностей по Сирии.

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