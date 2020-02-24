США поставят Индии военные вертолеты на 3 млрд долларов

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24 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:53  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в СШАФото: Stefani Reynolds/picture alliance
Consolidated/ТАСС
Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит вся европейская политическая система, а французская просто зависла. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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              США поставят Индии военные вертолеты на 3 млрд долларов

              24 февраля 2020, 12:20

              Текст: Алина Назарова

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              Соединенные Штаты поставят Индии военные вертолеты и другую боевую технику на общую сумму в 3 млрд долларов, сообщил президент США Дональд Трамп, прибывший в понедельник с официальным визитом в Индию.

              «Я с радостью хочу объявить, что завтра (25 февраля) наши представители подпишут сделки на поставку Вооруженным силам Индии боевых вертолетов и другого оборудования на общую сумму 3 млрд долларов», – заявил хозяин Белого дома, выступая вместе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в штате Гуджарат.

              В понедельник утром Трамп начал двухдневный визит в Индию. Он прибыл в Ахмадабад, став первым главой Белого дома, который посетил этот крупнейший город штата Гуджарат, передает ТАСС.

              Многочисленные артисты и танцоры приветствовали Трампа по маршруту следования его кортежа в городе Ахмадабад. Артистам и фольклорным коллективам, которые представляли многие штаты страны, были предоставлены около 50 сцен на протяжении примерно 22-километрового маршрута от аэропорта до стадиона «Мотера», где запланировано совместное выступление Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Американского лидера также приветствовали тысячи обычных граждан, которые выстроились вдоль дороги и размахивали флагами США и Индии. Ахмадабад является крупнейшим городом родного для главы индийского правительства штата Гуджарат.

              По пути Трамп и его супруга Меланья посетили Сабармати Ашрам – место, в котором жил и проповедовал лидер индийского национально-освободительного движения Махатма Ганди. Затем они прибыли на крупнейший в Индии крикетный стадион «Мотера», который недавно прошел реконструкцию.

              Затем в понедельник Трамп с супругой посетят город Агра, где осмотрят знаменитый мавзолей Тадж-Махал. После этого хозяин Белого дома прибудет в Нью-Дели. На вторник у него запланированы переговоры с индийским премьером, а также с президентом страны Рамом Натхом Ковиндом. Кроме того, Трамп примет участие во встречах с представителями индийского бизнес-сообщества и сотрудниками американского посольства. На вечер вторника у него запланирован ужин в президентском дворце.

              Визит Трампа проходит на фоне напряженных торговых переговоров между двумя странами. В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия – 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, в том числе на Индию. В ответ Нью-Дели в июне 2019 года повысил импортные пошлины на 28 товарных позиций из США: тарифы выросли на нут (до 60%), чечевицу (до 30%), миндаль, грецкие орехи, яблоки и груши, некоторые виды металлоизделий, ряд других товаров.

              В преддверии визита Трамп заявлял, что подпишет торговое соглашение с Индией, если оно будет выгодно США. Тем не менее представители американской администрации сообщили, что заключение торгового соглашение маловероятно. По итогам визита Трамп все же рассчитывает объявить о ряде крупных коммерческих сделок в нескольких ключевых секторах экономики, а также в области оборонного сотрудничества.


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