В шести провинциях Китая понизили уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

Шесть провинции Китая понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный из-за эпидемии коронавирусной пневмонии, следует из заявлений местных властей.

С 24 января практически на территории всего Китая был введен режим наивысшего реагирования на ЧС из-за эпидемии. Как правило, I уровень реагирования объявляется в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба, передает РИА «Новости».

Как следует из заявлений, провинции Гуандун и Шаньси понизили с наивысшего I до II уровня. Тем временем провинции Ляонин, Гуйчжоу, Юньнань и Ганьсу понизили уровень реагирования до III уровня.

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В воскресенье в большинстве провинций Китая оказалось не зафиксировано новых заражений коронавирусом. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае почти достигло 77 тыс. человек, 2 тыс. 242 умерли, 22 тыс. 888 излечились от болезни. За пределами Китая коронавирус проник в 28 стран.

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