В большинстве провинций Китая не зафиксировано новых заражений коронавирусом

На материковой части Китая подтверждено почти 77 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны. Число новых заражений за пределами провинции Хубэй при этом снижается.

Число подтвержденных случаев заражения в 31 провинции – 76 тыс. 936. Умерли 2 тыс. 442 человека. Состояние еще 10 тыс. 968 оценивается как тяжелое. Излечились 22 тыс. 888 человек, передает РИА «Новости».

За сутки заболели 648 человек, 97 – скончались (96 из них – в провинции Хубэй). Выписаны из больниц 2 тыс. 230 человек.

Лишь 18 новых случаев заболевания зафиксированы за пределами провинции Хубэй (административный центр – Ухань, откуда и началось распространение коронавируса). В 21 регионе новых случаев заражения не было.

Напомним, за пределами Китая коронавирус проник в 28 стран, заболели 1 тыс. 402 человека. Общее число летальных случаев – 11.

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